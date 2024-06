¡Nahle gobernadora! ¡No les voy a fallar!

Xalapa, Ver.- «Veracruz le dio este domingo 2 de junio una gran lección a México y al mundo porque no solo es tiempo de mujeres, no solo el régimen ya cambió, hoy Veracruz evidenció que la derecha es violenta y agresiva a nivel mundial cuyos representantes piensan que con insultos y difamaciones se pueden hacer del poder pero desde aquí les decimos ¡así no es!», advirtió la gobernadora electa de Morena en Veracruz, Rocío Nahle García.

Coreada por los gritos y porras ¡Gobernadora! ¡Gobernadora!, agregó que estos resultados – 5 a 1-, no fueron por guerra sucia, reiteró, esto es trabajo y sobre todo, cercanía a la gente, esto es Morena, apuntó.

Agradeció al PT, al PVEM, a Fuerza por México y a Morena al tiempo que les recordó que el triunfo es unidad y que se tiene que caminar con esta pese a las diferencias para construir el segundo piso de la 4T en la entidad “por el bien de Veracruz y por amor a Veracruz”, agregó.

“Van a tener una mujer que los va a representar, a mis compañeras. A las veracruzanas les digo: no les voy a fallar, vamos a ser ejemplo, vamos a ser ejemplo compañeras”, sentenció.

En una Plaza Lerdo plagada de simpatizantes y ciudadanos convencidos de que la 4T es la mejor opción para continuar con el crecimiento de Veracruz, Nahle García agradeció la confianza que hoy los veracruzanos y veracruzanas depositaron en su proyecto.

“Hoy los resultados son contundentes, también desde aquí aprovecho, tenemos que darle un gran aplauso al ejército que está ahorita defendiendo el voto en las 11 mil casillas que tenemos en Veracruz, vamos a estar con ellos, están cerrando ya los cómputos, están haciendo la contabilidad de las cinco boletas, los veracruzanos ya hablaron”, añadió.

Destacó la gran participación ciudadana que este 2 de junio se gestó tras las 212 asambleas públicas que realizó en igual número de municipios veracruzanos subrayando que la de Veracruz es una ciudadanía informada.

“Se tuvo una participación muy copiosa, muchísima gente salió a votar, como nunca en Veracruz, hoy el pueblo salió, estuvimos desde las 8 de la mañana, en filas, desde Las Choapas hasta Pueblo Viejo. Toda la participación, el pueblo se formó sin ningún incidente grave, esperamos horas, emitimos, libre y democráticamente la voluntad, Veracruz es mucho pueblo, mucho pueblo compañeros”, aseguró.

Informó que la coalición “Juntos sigamos haciendo historia” tuvo 100 por ciento de la estructura desplegada con 98.7 de cobertura en las 11 mil casillas; el PVEM 63 por ciento; el PT y Fuerza por México también registró una importante presencia “todo nuestro ejército cuidando el voto”, agregó.

Desde las 11:00 de la mañana de este domingo, explicó, la primera encuesta de salida marcó la tendencia de más de 20 puntos de ventaja, lo mismo ocurrió con el resto, la última, a las 5 de la tarde, donde se confirmó la victoria de su proyecto de estado.

De acuerdo a la propia medición del Organismo Público Local Electoral, la diferencia entre Nahle García y su más cercano oponente de la alianza PAN, PRI y PRD era de VEINTIOCHO PUNTOS de diferencia.

En este escenario aplaudió a los senadores electos de Morena, Claudia Tello Espinosa y Manuel Huerta Ladrón de Guevara al tiempo que reveló que hay muy buenas expectativas respecto a las 19 diputaciones federales y 30 diputaciones locales “pero felices porque fue contundente”, enfatizó.

Para ejemplificar, Nahle García subrayó que en el sur la diferencia entre la oposición y Morena es arrasadora con casillas que ganan 5 a 1; en el puerto de Veracruz casillas 2 a 1 a favor de Morena; en Xalapa casillas 3 a 1; en Martínez de la Torre, Papantla, Poza Rica, Tuxpan 3 a 1; Pánuco 4 a 1 “está fluyendo la información y esa es la tendencia”, apuntó.