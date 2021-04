Netflix y Sony pactan exclusividad para Spider-Man

México.- Existen videos virales capaces de robarte el corazón por su ternura y esta ocasión te presentamos uno que cumple con esas requisitos a la perfección, pues muestra a un pequeño bebe de unos dos años, junto a un médico durante una consulta, donde usualmente los niños lloran, pero este pequeño en vez de soltar alguna lágrima, ríe y se lo pasa de lo lindo cantando con el galeno.

El video rápidamente se ha vuelto viral y más de un internauta ha destacado la labor del médico, pues se nota que tiene vocación y le encanta su trabajo pues logra, además de revisar al niño, mantenerlo tranquilo y hasta entretenido con su singular dinámica.

Según se ve en el material compartido por la cuenta de Tik Tok @romper, el niño se encuentra sentado sobre una plataforma para ser revisado, pero con el fin de hacer todo más tranquilo y sin berrinches, el ingenioso médico comienza a cantar llamado la atención del pequeño.

Cantemos juntos

En la grabación se ve como el médico interpreta la popular canción infantil “El Viejo MacDonald Tenía Una Granja”, mientras el niño lo observa atentamente entretenido por la larga barba del médico y su canto.

De un momento a otro el médico señala con su dedo al pequeño para que él continúe con la canción en la parte de los corros y es cuando se da el momento tierno, pues tras un segundo de desconcierto el bebé canta alegremente la parte de la melodía que le corresponde.

Juntos, médico y bebé, se divierten cantando hasta que el video termina de repente con la risa del doctor, así como una bonita sonrisa del simpático bebé. Los comentarios no se hicieron esperar y no faltó quien calificó al video como “lo mejor que he visto en este día”, así que para pintar una sonrisa en tu rostro te dejamos el tierno momento.

Con información de El Heraldo de México

