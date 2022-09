NHC reporta la formación de la depresión tropical número 7, que esta noche puede ser “Fiona”

Nursultán, Kazajistán.- El papa Francisco pidió hoy “que nunca las religiones justifiquen la violencia” y dijo que “Dios nunca conduce a la guerra” en su discurso en el VII Congreso de Líderes de Religiones mundiales y tradicionales que se celebra en Nursultán, y entre los que se encontraba una delegación de la Iglesia ortodoxa rusa, que ha justificado la invasión de Ucrania.

«Dios es paz y conduce siempre a la paz, nunca a la guerra”, fue el mensaje del papa en la apertura del congreso en el que habrá un centenar de delegaciones procedentes de 50 países e inevitablemente la guerra fue uno de los temas, aunque esta vez Francisco no citó el conflicto en Ucrania.

Francisco: Que lo sagrado no sea de apoyo al poder

Aunque el papa sí se refirió a ella: “Nuestros días están aún marcados por el flagelo de la guerra, por un clima de discusiones exasperadas, por la incapacidad de dar un paso atrás y tender la mano al otro”.

El papa instó a los líderes religiosos a “purificarse” de la tentación de “sentirse justos y de no tener nada que aprender de los demás”. “Liberémonos de esas concepciones reductivas y ruinosas que ofenden el nombre de Dios por medio de la rigidez, los extremismos y los fundamentalismos, y lo profanan mediante el odio, el fanatismo y el terrorismo”, agregó.

«No justifiquemos nunca la violencia. No permitamos que lo sagrado sea instrumentalizado por lo que es profano. ¡Que lo sagrado no sea apoyo del poder y el poder no se apoye en la sacralidad!”, enfatizó.