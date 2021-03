Niño que quiere ser veterinario inicia su propio negocio: “Se bañan perros con cariño”

Colombia.- El que está acostumbrado a levantar polémica en las redes sociales para aumentar su cifra de seguidores, es el influencer colombiano Yeferson Cossio pero en esta ocasión fue muy lejos con una apuesta que le costó ¡implantes en los pechos!

Acostumbrado a arriesgadas apuestas, Cossio pactó con su cuñado Jhoan López que si lograba llegar a tres millones de seguidores en Instagram éste debería ponerse los implantes.

“Si pierdo este reto que me puso Jhoan.lopezl me toca ponerme siliconas. La verdad me parece interesante la idea, se imaginan llegar a viejo y contar: ‘ah, una vez perdí una apuesta y me puse unas te*as enormes”, escribió Yeferson en sus redes.

Y la gente realmente apoyó a Yeferson, de hecho rebasó los 3 millones de seguidores pero aunque resultó ganador, quiso ser solidario con su cuñado y ambos entraron al quirófano para colocarse los implantes.

Foto: Web

Aunque esta osadía suene a broma, no lo fue, en sus redes sociales ambos mostraron el proceso de la mamoplastía, desde el momento de la anestesia hasta que les colocaron los implante mamarios de 200 gramos cada uno.

De acuerdo con el influencer, debido a que la apuesta solo durará una semana y una vez transcurrida les serán retirados los senos, les colocaron los implantes más pequeños que existen para evitar que estos posteriormente dañe el tamaño real de su pecho.

“Vean cómo quedó la cirugía (…) En una semana me los quito. ¿Conocen a alguien que haga retos más pesados que yo?”, presumió Yeferson.

Con información de Tvnotas