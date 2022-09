Niños encadenados en Boca del Río no regresarán con su familia

Boca del Río, Ver.- Los cuatro menores de edad que fueron rescatados de una vivienda en la colonia Cándido Aguilar el pasado 22 de julio, tras el reporte de su encadenamiento, no volverán con su familia, informó la directora del DIF de Boca del Río, Yamileth Herrera Díaz.

La funcionaria municipal señaló que, si bien la Fiscalía General de Veracruz tiene la última palabra, los padres no cuentan con las condiciones necesarias para brindar un ambiente adecuado para su desarrollo.

Herrera Díaz comentó qué los pequeños siguen bajo resguardo del DIF de Boca del Río, y se encuentran realizando terapia en el Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz (CRIVER).

«Al día de hoy lo que podríamos comentar es que los papás no son viables, tanto mamá o papá, porque sí había, no tenemos familiar alterno, entonces al parecer sí va a ser un proceso largo, y los niños van a continuar bajo resguardo (…) hoy se encuentra muy bien, la verdad es que son niños que sí tienen una discapacidad auditiva, 3 de ellos, y estamos trabajando de la mano y agradecemos también al CRIVER, porque es con ellos con los que estamos empezando a hacer todo el tema de terapias», puntualizó.

La funcionaria municipal en reconoció que, al momento del apercibimiento, los cuatro menores de edad presentaban desnutrición y signos de violencia, además de una precaria forma de comunicarse.

«Va a ser muy difícil (llevarlos a la escuela), tenemos niños con, obviamente por la discapacidad, tenemos que avanzar mucho en ese tema, no había absolutamente nada, no había simulación, los dos pequeños no hablan, mucho trabajo el que se va a hacer con ellos, por el momento la escuela, no va a ser así, pero bueno, ya estamos en terapia con todos ellos», subrayó.