Niños serán festejados en la casa de apoyo, en Tihuatlán

Tihuatlán, Ver.- Gracias a la ayuda de personas altruistas que ponen su granito de arena, en la casa de apoyo ubicada en la calle 5 de mayo, numero 20 altos de la cabecera municipal, este domingo 30 de abril por la tarde habrá dulces y regalos para los niños y niñas que serán festejados.

La responsable de esta institución, Karla Reséndiz, menciono que a lo largo de la semana se ha logrado recolectar algunos juguetes y dulces, los cuales serán el punto perfecto para que el domingo por la tarde los niños pasen una tarde agradable en su día.

Foto: Jesús Alan Mendoza

Para esto la invitación como cada año, está hecha para los menores de la cabecera municipal y zonas aledañas, quienes serán los anfitriones en este evento que además de diversión traerá muchas sorpresas.

Karla Reséndiz, agradeció a las personas altruistas que han contribuido y lo pueden seguir haciendo, no solo para el beneficio de unos cuantos, si no para la casa de apoyo, en la cual se han cumplido las metas establecidas no solo en el festejo de los niños, día de la madre, sino con el desarrollo de cursos, talleres y otras acciones.

Foto: Jesús Alan Mendoza

Concluyó que la invitación en el marco del día del niño esta firme para el próximo domingo por la tarde, donde está garantizada la alegría y la diversión, pero sobre todo la mayor convivencia familiar en esta fecha especial.

Por Jesús Alan Mendoza