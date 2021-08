Niños y jóvenes contagiados de Covid-19 saturan el IMSS en Poza Rica

Poza Rica, Ver.- Eloy Núñez León, es uno de los casos más emblemáticos de ocio y grilla mal fundada de esta administración, eso se observa del nulo y gris desempeño que ha tenido en sus respectivas comisiones de Tránsito y Vialidad, Parques, Jardines y Ornato, como Regidor Tercero del Ayuntamiento de Poza Rica.

Esto se debe a que no tiene ningún tipo de preparación académica y que se dice, que al cargo llegó por azares del destino, ya que es bien conocido que a este tipo de cargos públicos se llega porque se compran o porque los que aspiran aportan grandes reservas de votos a los partidos políticos que los postulan.

En el caso de NÚÑEZ LEÓN, seguramente fue lo primero, pues no es conocido en la ciudad por ser un gran líder, es más, aún siendo Regidor no tiene arraigo popular en las colonias las que nunca ha visitado y menos aún hecho nada por ellas, tan así que en esta elección no le aportó nada a ninguno de los tres candidatos de MORENA, solo se dedicó a grillar y exhibir los grandes complejos que lo caracterizan como persona.

Por otra parte, en cuanto a su desempeño como regidor de Tránsito, no consiguió siquiera implementar las bases para que el Ayuntamiento promulgara el Reglamento Municipal de Tránsito y Vialidad, como fundamento legal para la desincorporación de esa dependencia del Gobierno del estado, es decir, aunque su gran “Proyecto” era la municipalización de Tránsito, lo primero que había que hacer era realizar el reglamento correspondiente y la fecha nunca propuso absolutamente nada.

Eloy Núñez León

Tampoco actualizó las sanciones económicas que contienen diversos reglamentos municipales de su competencia para que se dejaran de calcular en razón de salarios mínimos y se calcularan con unidades de medida de actualización, lo cual era su obligación dentro de los primeros noventa días naturales a su instalación como regidor como lo establece el artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley para determinar las Unidades de Medidas de Actualización, esto le puede arrojar un serio problema de responsabilidad.

Tampoco logró la sincronización de semáforos que tanta falta le hace a la ciudad, menos aún impartió cursos de capacitación a peatones y conductores a fin de incrementar la cultura vial y peatonal en esta ciudad, ya ni hablemos del balizado, el cual si bien se llevó a cabo no fue gracias a aquel, pues este solo se dedicó a quejarse de que el Ayuntamiento había invertido cantidades millonarias al adjudicar ese contrato a particulares, sin embargo, tampoco propuso una mejor oferta, ni realizó acto de denuncia formal alguna ante las autoridades persecutoras de delitos, de lo que se presume que solo quería parte del “pastel” o del contrato, así como, ni cómo ayudarlo con el tema de ornato, parques y jardines que lucen descuidados y abandonados en las distintas colonias de Poza Rica.

Todo lo anterior se nota de las hasta ahorita doscientas cinco actas de sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo en donde es notorio que sus participaciones siempre fueron cuestionando otras comisiones que no tiene a su cargo, también es notorio que de su comisiones prácticamente no ha propuesto, ni se ha aprobado prácticamente nada, eso sí está al pendiente de la comisión de obra pública pues es visible su molestia al no participar en esa comisión la cual no le corresponde pero que es evidente le gustaría tener bajo su “encargo” ¿Por qué será?

Redacción Noreste