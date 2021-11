“No debe hacer excusas”, señala AMLO ante desabasto de medicamentos

Colima.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no debe de haber excusa para poner fin al desabasto de medicamentos en las unidades de salud, pues aseguró que el presupuesto que se tiene es suficiente para garantizar su existencia, por lo que consideró que se trata de “un asunto de eficiencia”.

“Necesitamos que no falten las medicinas y lo tenemos que hacer, lo tenemos que lograr, ¿Cómo es posible que llegue la Sabritas o las aguas industrializadas? Cómo no vamos a hacer llegar las medicinas, si hay presupuesto suficiente, si ya se resolvió el problema del monopolio que existía de que no se le podía comprar más que a 10 empresas”, expresó.