No deja de comer alitas mientras es asaltado; video se hace viral

Estados Unidos.- Una joven de nombre Sheridan Ellis, quien se identifica como artista y tiktoker y quien a través de un video en esta red social, alertó a mujeres y hombres sobre lo que podría sucederles en caso de no revisar sus bolsos a la salida de una fiesta. Ella encontró un rastreador en su bolsa y, hasta la fecha, no sabe cómo llegó ahí.

«Este fin de semana salí a cenar con un grupo de amigos por un cumpleaños. Como saben, no suelo llevar un bolso, pero el sábado lo hice porque llevábamos decoración y esas cosas para la mesa», relata la joven en su video.

Foto: Web

«Al terminar la noche, estoy limpiando mi bolso y encuentro esto», dice Sheridan al tiempo que muestra el rastreador a la cámara y agrega: «Si no saben qué es, esto es un Tile. Es un rastreador que se pone en las llaves o cualquier cosa. No es mío. No sé cómo terminó en mi bolso».

En el video de poco más de cuarenta segundos, la joven pretende alertar a las mujeres a revisar sus cosas antes de salir de cualquier lugar al que hayan salido y llevado bolsa. «Por el momento, ya le quité la batería, no se preocupen, pero… bueno, revisen sus bolsos y cuídense allá afuera», finaliza.

De acuerdo a la revista Economía Digital, los rastreadores Tile son pequeños dispositivos que se adhieren o colocan en objetos cotidianos como carteras, llaves, bolsas, ropa o hasta mascotas para que, si se pierden, se puedan encontrar utilizando el teléfono.

Con información de Cultura Colectiva