No desaparecerán las Escuelas de Tiempo Completo en Veracruz: Escobar García

Poza Rica, Ver.- En su visita a esta ciudad, el Secretario de Educación de Veracruz Zenyazen Escobar García, en entrevista con representantes de los distintos medios de comunicación puntualizó que las Escuelas de Tiempo Completo no desaparecerán y que en esta semana sostendrá una reunión con la diputada presidenta de la atención a la educación en la Cámara de Diputados, para tratar este tema.

Donde hará un llamado a que no desaparezca el recurso y sea replanteado, para poder atender a más de 800 Escuelas de Tiempo Completo que fueron saqueados en esta temporada de la pandemia, con un aproximado de 800 millones de pesos, para ponerlas en funcionamiento.

Por lo que la Secretaría de Educación a propuesto que con esos recursos se reparen estas escuelas que han sido saqueadas en todo el estado de Veracruz.

Por lo que las Escuelas de Tiempo Completo no desaparecerán, solo se replanteo este rubro , para poder apoyar a estos planteles en el estado, cabe hacer mención que en estos planteles los maestros continúan trabajando de manera presencial, aseguró el secretario de educación Zenyazen Escobar García.

