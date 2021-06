No es segura la participación de Rafael Nadal en Wimbledon y Juegos Olímpicos

México.– Tras ser eliminado de la Semifinal en Roland Garros ante Novak Djokovic, el tenista Rafael Nadal acabó tocado y con la tristeza de despedirse del torneo, puso en duda su participación en Wimbledon y hasta su presencia en Juegos Olímpicos no es segura.

Wimbledon arranca a partir del 28 de junio y Nadal considera que falta muy poco tiempo, por lo que no alcanzaría a recuperarse físicamente, subrayando que ya tiene 35 años y no es lo mismo que antes.

«El cuerpo después de luchar cada semana durante dos meses por objetivos claros, te da un bajón. Wimbledon es en dos semanas. Es diferente a cuando tenía 25, 26 o 27 años. Ahora tengo 35. Hay que ver cómo me recupero antes de tomar la decisión de si juego o no juego en Wimbledon. Ahora mismo no estoy capacitado para tomar una decisión porque no tengo ni el físico ni la claridad mental», dijo el tenista que se tomará unas vacaciones.