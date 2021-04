‘¿No estará loca?’, responde Enrique Guzmán a declaraciones de Frida Sofía (Video)

México.- Enrique Guzmán rompe el silencio tras las fuertes declaraciones que hizo su nieta Frida Sofía, quien dio una entrevista en el programa ‘De primera mano’, de Imagen Televisión, donde aseguró que su abuelo la tocó de manera inapropiada cuando era niña.

«Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de Frida Sofía y lo estúpido de Gustavo Adolfo Infante, un hombre que que me conoce perfectamente», escribió el cantante en sus redes sociales oficiales.

Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia y lo estupido de @gustavoadolfo un hombre que que me conoce perfectamente — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) April 7, 2021

Más tarde, el papá de Alejandra Guzmán sostuvo un enlace telefónico en dicha emisión de espectáculos, donde dejó entrever que su nieta «¿no estará loca?».

Recordemos que esta tarde, Frida Sofía compartió “mira me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso, fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas”.

Y al parecer, la joven prefirió callar porque “se vuelve algo normal, que asco, pero es que en algún momento se empieza a sentir rico, porque te están tocando tus partes íntimas, por eso me lo callé”.

Con información de TVnotas