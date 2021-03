No habrá alianza PAN-PRI-PRD en Xalapa

Xalapa, Ver. – La Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CANACO-SERVYTUR) en Xalapa presentó el programa Yo Voto porque quiero a México, que busca motivar la participación de la población durante la jornada electoral del próximo 6 de junio como observadores electorales.

Foto: Héctor Juanz / Noreste

Bernardo Martínez Ríos, Presidente de CANACO en Xalapa detalló que tras llenar algunos requisitos y recibir capacitación virtual a través de la página: www.concanaco.com.mx/observadores-electorales/ las personas recibirán un gafete que los acredite como observadores electorales validados por el Instituto Nacional Electoral (INE), con lo cual tendrán acceso el día de la elección a diferentes casillas.

Dicha cámara contará también con una aplicación para que los videos y fotografías que se tomen el día de la jornada electoral se suban a una plataforma.

Foto: Héctor Juanz / Noreste

Los requisitos son: ser ciudadano mexicano y contar con credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) vigente, llenar solicitud de acreditación; realizar el curso de capacitación; obtener la acreditación; no tener investigaciones penales o judiciales; no pertenecer o haber pertenecido a algún partido político o tener o haber tenido alguna candidatura a un puesto de elección popular en los últimos tres años; no ser funcionario de casilla o representante de algún partido político o una candidatura independiente.

Por: Héctor Juanz / Noreste