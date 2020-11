No habrá cambios en ninguna Secretaría y menos en la de Gobierno: Cuitláhuac García

Coatzintla,Ver.- Con una inversión de 433 mil pesos la Alcaldesa Patricia Cruz Matheis hizo entrega acompañada del cabildo de 1 obras en beneficio de las colonia Sector Coatzintla.

En el sector Coatzintla se pavimentaron 65 metros lineales con concreto hidraúlico y reparación de la Sección del drenaje en privada 1 entre calle Independencia y Fin de trazo con presupuesto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

El sr Agustín Campos Almora al hacer uso de la voz agradeció la realización de la obra que para ellos parecía un sueño y que finalmente está administración les cumplió.

La Presidenta Municipal Patricia Cruz Matheis manifestó que su administración realiza obras con sentido humano y social pues no sólo importa el concreto si no lo que cambia la vida de los vecinos que ya no batirán lodo para llegar a sus hogares.

