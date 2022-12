‘No habrá cuesta de enero, también hay que ahorrar, regale afecto, no lo compre’: AMLO

México. – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que en México no habrá “cuesta de enero”, tras las fiestas de fin de año.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador pidió a los mexicanos regalar afecto y no comprarlo con obsequios materiales.

«Decirle a la gente que no va a haber ‘cuesta de enero’, también hay que ahorrar, regale afecto, no lo compre. Hay que ahorrar”, dijo.

Apuntó que su Gobierno seguirá al pendiente con los medidas contra la inflación, además de que anunció que la pensión a adultos mayores será incrementado un 25 por ciento

“Por lo que a nosotros corresponde vamos a seguir manteniendo el plan antiinflacionario, estamos al pendiente de eso, de que no aumenten los precios, que no haya carestía. No va a haber cuesta de enero, porque la primera semana empiezan a dispersarse los fondos para los adultos mayores y vienen con un 25 por ciento de aumento, esa es una muy buena noticia”, agregó