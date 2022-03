No habrá feria del café en Coatepec

Xalapa, Ver.– Este año no se realizará la Feria del Café en Coatepec, confirmó el presidente municipal Raymundo Andrade Rivera, esto, porque no se cuenta con un espacio para que se desarrolle este evento, además de que no se concretó alguna reunión con los productores de este aromático en este municipio

“Lo más probable es que no haya porque no están las condiciones para llevar un evento de la feria, ya que no contamos con un espacio donde lo podamos hacer. Nuevamente utilizar el centro ya es un problema por la vialidad. No tenemos las condiciones, yo creo que seguiremos analizando, pero lo más probable es que se suspende”.

Foto: Héctor Juanz

Los eventos confirmados son el Festival Internacional de la Orquídea, que se realizará del 7 al 15 de abril y el Festival de San Gerónimo, el 30 de septiembre.

“Este evento va a ser en el salón Texín, ahí van a llegar varios estados de la República que van a venir acompañando y van a ser todos los eventos, tanto artísticos, como de exposición, artesanales, en ese espacio se va a hacer para evitar tener contratiempos en la vialidad en el centro de la ciudad” explicó.

Foto: Héctor Juanz

El alcalde destacó que estos eventos han generado una importante derrama económica y promoción turística de la región de Coatepec.

Por Héctor Juanz

