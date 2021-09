No habrá producción de vainilla para este año en Papantla

Papantla, Ver.- Tras el paso del huracán Grace, el sector vainillero se vio afectado en un 90 por ciento, la producción de este aromático cayó, se destruyeron los vainillales productivos, son cuatro años perdidos y difícilmente se van a poder recuperar, «solo queda seguir trabajando y esperar tiempos mejores».

El presidente de la Asociación de Vainilleros en Unidad y Trabajo, Oscar Salustio Ramírez Gómez, mencionó que este año «pintaba» para ser bueno pues hubo floración y había llovido lo suficiente, pero el paso de este fenómeno natural se llevó todo el fruto, «a cuatro meses de cosechar todo se perdió, aunque en agosto ya teníamos vainilla, esta aún no alcanzaba su punto máximo, pues se veía bien, pero no tenía aroma y no servía para ser comercializada, no tenía calidad, pero no pensamos que el huracán se llevaría todo a su paso «agregó.

Foto: La vainilla se debe tratar como una especie en peligro de extinción.

Indicó que en la asociación de vainillero que encabeza, los 158 productores presentaron afectaciones en sus vainillales, alrededor de un 90 por ciento de la producción cayó, unos perdieron el fruto y otros más el vainillal, no es fácil empezar por el trabajo que representa.

Apuntó que la vainilla para cultivarla es la segunda especie más cara a nivel mundial, porque deben pasar cinco años para cosechar, «tras el paso del huracán Grace, fueron cuatro años perdidos por que no pudimos cosechar como lo teníamos previsto y esto nos afectó de manera considerable» explicó.

Informó que en la región del Totonacapan alrededor del 80 por ciento se tiene de pérdida del fruto, el precio no va a subir, pues en otros estados hay productores de este aromático, solo esta región se vio afectada en su producción tras el paso de dicho fenómeno meteorológico.

Señaló que la asociación de vainilleros para este año tenían pensado cosechar doce toneladas de vainilla verde pero por el huracán apenas alcanzarán a cortar dos toneladas, una pérdida del 85 por ciento pérdidas de producción a comparación de otros años.

Salustio Ramírez mencionó que hasta el momento no cuentan con ninguna apoyo del gobierno federal o estatal, estaban apoyando a los productores del campo con 4,500 pesos, «para los productores que se dedican a la vainilla no ha habido nada, no podemos encasillar a la vainilla como un cultivo en común, se debe tratar como una especie en peligro de extinción, por lo que se requiere de mayor esfuerzo para sacar adelante la producción de vainilla» finalizó el líder vainillero.

Por: Delhy Galicia

