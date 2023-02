«No habrá tapados»: Cuitláhuac; pide esperar encuestas

Xalapa, Ver.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la reforma que pretendía que un padre o madre de hijo veracruzano se declarara veracruzano.

El requisito de residencia no es suficiente para que la secretaria de Energía pueda ser candidata a gobernadora, pues la Constitución del estado de Veracruz en su Artículo 43 menciona como requisito número 1 que para ser gobernador tienen que ser veracruzano, mismo que no cumple la zacatecana.

Foto: El Universal

En opinión del abogado constitucionalista, Fidel Ordoñez Solana, Rocío Nahle no cumple con uno de los requisitos establecidos por el Artículo 43 de la Constitución que se mencionan a continuación:

Artículo 43. Para ser Gobernador del Estado se requiere:

I. Ser veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos (NO LO CUMPLE)

II. Contar con residencia efectiva en la entidad de cinco años inmediatos anteriores al día de la elección (NO LO CUMPLE), ya que Rocío Nahle no radica en Coatzacoalcos, sino en Villahermosa, Tabasco y por el desempeño de su encargo como Secretaria de Energía del gobierno de México su domicilio legal es la Ciudad de México, es decir, no tiene ninguna posibilidad de acreditar residencia efectiva.

En el caso del alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, sí tiene más de cinco años de radicar en la capital del estado, donde tiene sus empresas, ya ha sido alcalde, diputado local y senador.

Foto: El Dictamen

III. Tener por lo menos 30 años cumplidos al día de la elección

IV. No ser servidor público del estado o de la Federación en ejercicio de autoridad.

V. No ser militar en servicio activo o con mando de fuerzas. Este requisito no se exigirá al gobernador interino ni al sustituto.

VI. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso a menos que se separe de su ministerio conforme a lo establecido por la Constitución Federal y la ley de la materia; y

VII. Saber leer y escribir y no tener antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con dolo, exceptuando aquellos en los que se hayan concedido los beneficios de conmutación o suspensión condicional de la sanción.

La prohibición para los servidores públicos mencionados en las fracciones IV y V, no surtirá efectos si se separan de sus cargos noventa días naturales anteriores al día de la elección, o a partir del quinto día posterior a la publicación de la convocatoria para la elección extraordinaria.

Foto: 24 Horas

En entrevista con medios de comunicación, Ordoñez Solana afirmó que «no hay forma legal de saltar un requisito que se encuentra establecido en la Constitución Política del Estado de Veracruz».

Por Severo Mirón