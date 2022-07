No hay corrimientos en listas de coordinadores distritales de Morena a menos de que no puedan asumir el cargo

Xalapa, Ver.– No hay corrimientos en la lista de los coordinadores distritales del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) electos este domingo en los distintos distritos de Veracruz, a menos de que por alguna razón o motivo de salud no puedan asumir su cargo.

A diferencia de otros procesos de elección directa, los aspirantes que integrarán el Consejo Nacional ordinario de Morena no participaron en este proceso mediante fórmulas de suplentes y propietarios, por lo que son los que obtuvieron los 5 primeros lugares de acuerdo al mayor número de votos quienes fungirán con ese cargo.

Foto: Héctor Juanz

«En dado caso de que los alguno de los 5 primeros lugares, por alguna cuestión u otra no puedan asumir su cargo o bien, cuando lo tengan deban retirarse o desafortunadamente por una cuestión de salud no puedan ejercer esa responsabilidad, lo que se hace es el inicio de prelación, que a como vayan registrándose en el acta, el 6 pasa al 5, el 5 al 4, dependiendo el número donde esté ese vacío» explicó este domingo el secretario general de dicho partido, Esteban Ramírez Zepeta.

Dijo que hasta ahora no existe algún caso así en el estado.

En Xalapa, actores políticos de otros partidos como la ex priista y ex funcionaria del Ayuntamiento de Xalapa, Michel Servín, cercana a la ex alcaldesa Elizabeth Morales estuvo cerca de ser electa, quedó en la posición 7, a dos lugares de estar entre los 5 primeros. Sobre esto, Esteban Ramírez, quien encabeza la lista de los varones citados este sábado, celebró que no haya logrado la mayoría, pues dijo que Morena debe reservarse el derecho de admisión a personas que no tienen buena voluntad y aprovechan y usan a la gente para mantener el poder.

Foto: Héctor Juanz

«Lo dice el Presidente de la República, el pueblo es sabio, tiene conciencia, sabe lo que ha pasado y todo lo que se ha sufrido, aquí en Xalapa me dio mucho gusto que aunque se hayan registrado personas no muy gratas para nuestro movimiento y que han tenido un pasado no bien visto públicamente, que se registraron, nuestro movimiento abre las puertas a personas de buena voluntad y hay personas de buena voluntad que quieren aprovecharse de eso, pero que además el pueblo les da su merecido, ni siquiera figuraron en las votaciones. Eso me da mucho gusto y me lleva de alegría».

Todos los registros, incluyendo los de los militantes, simpatizantes que ya estén electos, van a ser revisados por la Comisión Nacional de Justicia de Morena.

Por Héctor Juanz