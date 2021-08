No hay detenidos por el asesinato de dirigente del PT en Córdoba: SSP

Veracruz, Ver. – El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, aseguró que no existen aún detenidos por el asesinato de Grodetz Ríos Andrade, coordinador del Partido del Trabajo en Córdoba y asesor del alcalde electo de la ciudad.

El petista fue acribillado por sujetos desconocidos en el barrio Santa Lucía de la ciudad de Fortín de las Flores; el funcionario estatal señaló que los detalles de la investigación deberán ser aportados por la Fiscalía General del Estado, vía su titular, Verónica Hernández Giadans.

“Ya hay una carpeta abierta, se están manejando varios móviles, yo creo que la Fiscalía te podría dar más información sobre ese tema, porque pues tú sabes que nosotros se acababa hasta que acordonamos el área y aseguramos el área (…) no, no hay detenidos sobre esa situación, se implementó un operativo, pero no se logró poder detener a nadie”, apuntó.