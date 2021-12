No hay ingobernabilidad en Veracruz, aclara la Senadora Gloria Sánchez

Fotos: Gobierno de Veracruz

Xalapa, Veracruz.- “Se equivocan quienes están esperando un manotazo sobre la mesa o una reprimenda por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez por las acciones legales emprendidas en contra del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel «N», puesto que el jefe del ejecutivo estatal cuenta con todo el respaldo del gobierno de la República”.

Así lo revelaron fuentes cercanas al Palacio de Gobierno en Xalapa, las cuales afirman que, cuidadoso de las formas y hasta de las reglas no escritas en la política, Cuitláhuac García consultó con el Presidente y con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Las fuentes consultadas coinciden en qué el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos y la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadans están firmes, fortalecidos y con toda la fuerza de la ley y el respaldo federal.

Con respecto a la virulenta reacción del senador Ricardo Monreal Ávila y de Dante Delgado Rannauro, comentan que es lógico que aprovechen el tema para atraer reflectores y ganar notoriedad tratando de convertirse en adalides.

“Es obvio que este tipo de decisiones, como la captura de José Manuel ‘N’ no son unilaterales, se consultan y se informan al más alto nivel, por eso no hubo, no hay, ni habrá llamada de atención para el gobernador, quién además ya ha dado varias muestras de que para aplicar la ley no le tiembla la mano”, dijo un alto funcionario del gobierno estatal que solicitó no ser identificado.