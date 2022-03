‘No hay señalamiento directo contra Del Río Virgen como autor de los hechos: juez

Xalapa, Ver.- Padres de familia y alumnos de la escuela Telesecundaria Práctica Anexa a la Escuela Normal Veracruzana Manuel Suárez Trujillo bloquearon la vialidad en el boulevard Xalapa-Banderilla en demanda de la asignación de clave para este plantel y la regularización del terreno donde se ubica.

Refieren que el espacio pertenece al Instituto Nacional del Suelo Sustentable, instancia que se niega a regularizarlo por falta de clave escolar, misma que no es otorgada por las autoridades educativas por no estar regularizado el terreno.

«Mientras no haya clave no hay la regularización de terreno. En jurídico nos dicen que están en la mejor disposición de regularizar el terreno porque pertenece a INSUS. UPC dice que ellos no otorgan clave si no hay regularización de terreno y para regularizar el terreno nos dicen que no pueden si no hay clave» explicó la señora

Leticia Cruz Sánchez.