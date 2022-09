No más abusos a la población en parquímetros: Alcaldesa de Veracruz

Veracruz, Ver.– Los regidores del partido Morena en el municipio de Veracruz, aseguraron que harán una encuesta ciudadana sobre la percepción que tiene la gente de los parquímetros.

Daniel Martín Lois dijo que, este miércoles se aprobara en Cabildo que no se le renueve la concesión de parquímetros a la empresa Zeus; aunque previo a aceptar que el Ayuntamiento pudiera manejar los estacionómetros, realizarán una encuesta ciudadana, misma que debe culminar antes de que termine el mes de octubre.

«Vamos a ser realistas, este Ayuntamiento no se rige por mucha transparencia, no tiene fama de transparente, llevamos 9 meses exigiendo cuentas cada mes más claras y nunca hemos tenido respuesta. Entonces a nosotros no nos daría tranquilidad el que el Ayuntamiento, sin previa unos candados del manejo del recurso, lo manejaran, se volvería a una caja chica y nos preocuparía mucho», apuntó.