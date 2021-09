¡No pierde el tiempo! Pato australiano imita insultos en inglés

Foto: La Razón de México

Australia.- Hace una semana, científicos han sido testigos de la primera prueba de aprendizaje vocal en un miembro de la familia de patos, gansos y cisnes, al escuchar un pato almizclero australiano imitar un insulto en inglés “you bloody fool”, traducido al español como “maldito idiota”, se cree que el ave mimetizo el sonido de la palabra al escuchar a su cuidador.

El estudio sobre la conducta del pato almizclero, identificado como “Ripper”, quien aprendió a insultar como los humanos, fue publicado en la revista Philosophical Transactions of the Royal Society of London B.

Dicho estudio ha demostrado que los patos pueden imitar los sonidos de otras aves y los sonidos humanos, como los portazos y la frase verdaderamente australiana pronunciada por sus cuidadores. Además, analiza cómo algunas de estas especies particulares de patos acabaron con ese rasgo.

Además, señala que hasta el momento se conocía la vocalización de algunas especies, pero el caso de Ripper es especial.

Sobre Ripper se indicó que fue criado en la Reserva Natural de Tidbinbilla, al suroeste de Canberra, la capital de Australia.

Trascendió que el caso del pato almizclero no es el único, se indicó que una hembra ha intentado imitar el sonido de Ripper. “Este segundo pato había estado expuesto a Ripper, lo que puede haber afectado a esta parte del sonido”.

