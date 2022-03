No podemos permitir atención médica a consentidos en Venustiano Carranza

Ciudad de México.- El mandatario Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional, reveló que durante una reunión con el entonces Presidente de México, Enrique Peña Nieto, siendo él Presidente electo, le comentó que fue «traicionado».

«Yo no voy a olvidar cuando me entrevisté con el presidente Peña, siendo él todavía Presidente constitucional y yo Presidente electo y en la plática me dice: ‘Me traicionaron’, como yo soy historiador le dije: ¿Y quienes fueron?, pues ya me dijo, pero eso no tengo porque darlo a conocer”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.