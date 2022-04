«No puedo apoyar la decisión de Wimbledon porque los jugadores no tienen nada que ver con eso»: Novak Djokovic

Estados Unidos. – El número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, se mostró en desacuerdo con la decisión del torneo de Wimbledon de no dejar participar a jugadores rusos y bielorrusos debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Siempre condenaré la guerra. Yo sé, como niño de la guerra, cuántos traumas emotivos deja, y que el pueblo es el que más sufre. En los Balcanes tuvimos muchas guerras en la historia reciente. No obstante, no puedo apoyar la decisión de Wimbledon porque los jugadores no tienen nada que ver con eso”, dijo Djokovic.

El tenista hizo estas declaraciones tras una sufrida victoria hoy el torneo ATP 250 de Belgrado ante su compatriota Laslo Djere, un regreso a la senda del éxito en un momento de baja forma que, dijo, le ha servido para ganar confianza en él mismo.

«No estoy en mi máximo, pero tampoco es la primera vez que vivo situaciones así, y sé qué e lo que tengo que hacer. Trataré de usar mi experiencia para elevar mi nivel de juego”, declaró Djokovic en rueda de prensa.

“Necesito más partidos y esta victoria tiene mucha importancia para la confianza en mí mismo, sobre todo desde la perspectiva mental”, dijo el tenista, que en lo que va de año ha disputado sólo cinco partidos debido al veto de varios torneos por no estar vacunado contra la covid-19.

Indicó que hoy jugó un partido exigente contra un rival que “fue mejor jugador, controló el partido, atacaba”, y en un suelo lento -tierra batida- que exige mucha energía mental y física.

No obstante, “fue una diferencia positiva” con respecto al partido del pasado día 12 en Montecarlo, cuando perdió ante el español Alejandro Davidov, ya quehoy, dijo, “pudo resistir físicamente”.

Djokovic superó hoy al serbio Djere (50) por 2-6, 7-6, 7-6 en un tenso e incierto partido que se prolongó durante casi tres horas y media.

El tenista declaró que espera descansar bien para el partido de mañana que disputará ante Miomir Kecmanovic, “que está en muy buena forma”.

Con información de EFE