No se ha activado protocolo especial por Viruela Símica, doctores saben tratarla: Cuitláhuac García

Xalapa, Ver.– El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que en Veracruz cualquier médico debe saber cómo tratar una viruela, por lo que no ha sido necesario activar algún protocolo especial en ninguno de los hospitales en esta entidad con motivo de la Viruela Símica (VS) o viruela del mono:

“La viruela no es nueva y sería extraño que un doctor no sepa tratar un caso de viruela, que no sepa el protocolo que se debe seguir. Yo dudo que nuestros doctores, cualquier doctor de cualquier nivel no sepa el tema de una viruela, que no es nueva, que es añejísima…la del mono y todas las viruelas, los doctores saben perfectamente cómo tratarla”.