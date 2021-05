No tenemos nada que esconder: AMLO

Coahuila.- «Somos libres, todos podemos denunciar, no hay limitación, no hay censura, prohibido prohibir y si se quiere ir a la OEA a la ONU a cualquier organismo internacional no tenemos en México nada que esconder y nada de qué avergonzarnos», aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior luego de las denuncias presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por intromisión en el actual proceso electoral.

En conferencia de prensa matutina desde Coahuila, el mandatario afirmó que todos los ciudadanos pueden hacer denuncias ante la OEA y la ONU porque en México no hay censura.

Foto: El Sol de Toluca

El Presidente señaló que «estamos en vísperas de las elecciones y desde luego que se está hablando del tema, esto es normal, no sólo se presenta este fenómeno en México sino en otros países, cada vez que hay elecciones hay efervescencia política».

López Obrador aseguró que los fraudes electorales eran una mala costumbre que manchaba el nombre de México porque es de los países con más historias de este tipo.

Aseguró que se está inaugurando una nueva era para que los gobiernos no operen para favorecer a algún partido, a fin de que no se compren los votos, que no haya acarreos o que no haya relleno de urnas, “que no haya trampas de las elecciones repito sean limpias y libres y tenemos todos que ayudar a que se convierta en realidad la democracia» concluyó.