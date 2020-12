No utilizarán fuerza pública para retirar plantón del palacio municipal de Veracruz

No utilizarán fuerza pública para retirar a integrantes del Movimiento Civil Independiente.

Por segundo día consecutivo integrantes del Movimiento Civil Independiente mantienen el plantón en el palacio municipal de Veracruz en manifestación por el mal servicio de agua potable que brinda GRUPO MAS.

No utilizarán fuerza pública contra plantón

Al respecto, el director de gobernación del ayuntamiento porteño, Gianfranco Melchor Robinson, puntualizó que no solicitaran el apoyo de la fuerza pública para desalojar a los ciudadanos que mantienen tomada una de las entradas principales del palacio.

Negó que se haya hecho una solicitud a elementos de seguridad para retirar a los manifestantes.

Te puede interesar: Pánico en aeropuerto de Shanghái por trabajador positivo a Covid-19

«Ya se habló con ellos, dijeron que no lo iban a levantar, que ellos iban a seguir ahí en el plantón. No vamos a enviar a la fuerza pública mientras ellos se mantengan la paz y el orden no vamos a tener ningún problema», comentó.