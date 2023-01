Nodal lanza tema que estrenaría con Belinda

Ciudad de México.- Octavio Pérez, padre el fallecido actor Octavio Ocaña, aseguró en entrevista con el programa de Gustavo Adolfo Infante, que las autoridades competentes en la investigación del asesinato de su hijo giraron ficha roja de la Interpol para solicitar la detención de uno de los involucrados que se encuentran libres.

En la entrevista, Octavio Pérez aseguró que considera un avance a las investigaciones que ya se haya girado la ficha roja porque también ya podrán pedir recompensa para quien entregue información del fugitivo.

Octavio Ocaña aseguró que él ha realizado la mayor parte de las investigaciones, ya que la policía no ha podido avanzar. Aseguró que él, con sus propios medios ha hecho el trabajo de las autoridades.

«Yo he hecho la chamba de ellos, yo les he presentado todas las investigaciones mías y ellos han estado de acuerdo cínicamente en aceptarla, no les queda de otra”; explicó el padre del actor.

Octavio Pérez explicó que de los involucrados en la muerte de su hijo, únicamente Gerardo ‘N’ es el que se encuentra prófugo, mientras que el que mató a Octavio Ocaña ya está en el reclusorio. Respecto a Gerardo ‘N’, el padre del actor aseguró que ya fue emitida la ficha roja de la Interpol, por lo que se está pensando en ofrecer recompensa para su captura.

Con información de Milenio