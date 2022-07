Nodal promete ayuda a fan y no le cumple

México.– Christian Nodal le cumplió una promesa a un profesor cuando le regaló una camioneta, pero una de sus fans no tuvo la misma suerte. El cantante de regional mexicano se encuentra de nueva cuenta en medio de la polémica luego de que una de sus seguidoras afirmara que, aunque le prometió 350 mil pesos para ayudar al tratamiento médico de su mamá, diagnosticada hace seis años con un tumor en la cabeza grado 2, no solo no le dio la cantidad acordada, sino que la bloqueó de sus redes sociales.

Rosalinda Acuña es una enfermera que ha dedicado más de treinta años a atender a sus pacientes, pero su vida cambió ya que ahora enfrenta una batalla de salud por la que necesita tres cirugías, cada una de ellas valuadas en cerca de medio millón de pesos. En su intento de recaudar fondos, a principios del año pasado su hija Brenda Acuña tuvo la idea de escribirle a los cantantes de los cuales es fan y para su respuesta Nodal le respondió por mensaje privado.

Foto: Excélsior

¿Cuál fue el acuerdo de donación de Christian Nodal?

Después de que conociera la situación, el intérprete de ‘Botella tras botella’ le preguntó a Brenda qué se necesitaba e inmediatamente afirmó que él se haría cargo de todo. Sin embargo, pronto se comprometió con Belinda y la noticia de su lujoso anillo acaparó los medios.

“Yo no le manejé desde un principio cuánto era la cantidad o cuántas eran las cirugías, yo simplemente le dije que mi mamá tiene un tumor cerebral y posiblemente son tres cirugías dependiendo cómo se avance. Es cuando dice ‘yo puedo darte un millón de pesos’, él fue quien me ofreció”, dijo Brenda a De primera mano.

¿Belinda involucrada en la donación de Nodal?

Sin embargo, los planes de Nodal cambiaron, por lo que se lo comunicó. El nuevo plan es que su amigo Rulo la contactaría para entregarle 350 mil pesos, que era la cantidad con la que contaba en el momento. Pero la comunicación nunca llegó.

Foto: En Pareja

“Enseguida nos enteramos del anillo de Belinda. Me decía ‘no estoy’, ‘para después de tal fecha’, de repente ya no contestó. Yo le seguía escribiendo por mensaje directo al Twitter, le mandaba fotos de cómo iba mi mamá o un video de muchas gracias. Llegó un punto en que me di cuenta que nos bloqueó, de la noche a la mañana”, contó.

Pese a que la campaña sigue en pie –aún le faltan dos cirugías–, ambas le agradecen a Nodal por sus intenciones pese a que finalmente no pudo apoyarlas.

“Me dio una esperanza para seguir luchando”, dijo Brenda. “Yo le agradezco a él que haya volteado a vernos y tampoco es exigirle. Siempre he dicho que das lo que eres y lo que tienes en el corazón. Él volteó a vernos y por alguna circunstancia no lo hizo. Le deseo muchas bendiciones y sé que tiene luz en su corazón”, indicó Rosalinda.

Con información de El Financiero