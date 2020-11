Nombran nuevo comandante de la Policía municipal en Cazones de Herrera

Xalapa, Ver.- La Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa del Río Bobos-Nautla, alertó a los ambientalistas de la región a reforzar su seguridad tras la desaparición de uno de sus integrantes, Miguel Vázquez Martínez, ocurrida el pasado 20 de octubre en la ciudad de Tlapacoyan.

«La Alianza envía una alerta a las organizaciones ambientales de la región para estar en guardia y pendientes de la seguridad personal de todos sus integrantes, cuya seguridad peligra por mantener la defensa del territorio contra los intentos depredadores de los promotores de los proyectos de muerte en la entidad», manifestaron en un pronunciamiento firmado por más de 15 organizaciones ambientalistas de Veracruz y Puebla.

Aunque no han sido amenazados recientemente por oponerse a la instalación de proyectos hidroeléctricos, temen que el levantón o secuestro del empresario del ramo turístico y automotriz, Vázquez Martínez –quien no había manifestado a sus compañeros ambientalistas de alguna amenaza previa- sea un mensaje para todos los defensores del agua que se oponen a las hidroeléctricas y la minería tóxica, pues durante los 15 años desde que se constituyó la Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa del Río Bobos-Nautla han recibido presiones por empresarios, cacicazgos y autoridades municipales.

“Quieren imponer por la fuerza y el terror este tipo de proyectos. Por eso nosotros hemos librado una batalla jurídica fundamentalmente y política en defensa de nuestros territorios, de nuestros recursos y nuestras vidas, de ahí la presión y preocupación porque se han agudizado las amenazas, presiones y en este caso, la desaparición de uno de nuestros compañeros” expresó en entrevista Héctor Colío, integrante de dicha alianza.

A más de un mes de que fue levantado el empresario que representó al movimiento ambientalista en distintos eventos y durante ya varios años, los defensores de la cuenca del Bobos-Nautla se dicen en incertidumbre y vulnerabilidad, pues hasta ahora no se les ha informado sobre avances en las investigaciones para descartar o confirmar que se trata de un secuestro o desaparición forzada.

Miguel Vázquez Martínez

“Puede ser una alerta, una amenaza a todos los activistas, donde se pone en riesgo nuestra integridad, esto se suma a la ola de inseguridad que vivimos en la región, donde hay la extorsión, desapariciones y violencia feminicida”.

Las últimas amenazas a los ambientalistas que se oponen a los proyectos hidroeléctricos fueron hace tres años y de parte de las autoridades del municipio de Jalacingo, donde se pretenden instalar cuatro represas.

“La actitud de las autoridades municipales ha sido esa, de que se van a instalar por encima de la negativa de las comunidades, que porque son de intereses de mucho dinero, aunque amenazas directa a los compañeros, no conocemos”.

Cabe mencionar, que en lo que va de este año, al menos 10 ambientalistas en México han sido asesinados por oponerse a proyectos mineros e hidroeléctricos, uno de estos ocurrido en Actopan, Veracruz, ocurrido el pasado 8 de abril. Adán Vásquez Lira, quien se oponía al proyecto Caballo Blanco apareció sin vida en dicho municipio.

El pronunciamiento mencionado está firmado por las siguientes organizaciones ambientalistas: Alianza de Comunidades en Defensa de los Río Bobos-Nautla y Tecolutla, AC.; La Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental; Pobladores AC. Alianza Internacional de Habitantes; Proyecto Modelo Hidráulico para la Cuenca Baja del río Nautla-Bobos, AC.; Centro de desarrollo Rural Quetzalcóatl, AC.; Truchas Nixtamalapa SPR de RL; Asociación Rescatando Pancho Poza y su Biodiversidad, AC.; Consejo de Usuarios del Agua en Defensa del Rio Tomata BIOTROPICA; Unión de Pescadores El Pital, SC. de RL.; Civitas-Teziutlán, A. C.; Corporativo: “Familia Oriente”, S. A. de C. V.; Unión de pescadores Marítimos y Ribereños de Casitas, A. C. Amigos defensores del Bosque de Zoatzingo A.C Organización Ciudadana Altotonga Unidos, AC.; Comité de Escolleras de Casitas, A. C. y el Comité Central del Sistema Múltiple del Agua Hueytamalco Puebla.

Por Héctor Juanz