Abusa sexualmente de su propia hija de 8 años de edad

México. – Pareciera una película en la que muestran el asesinato crudo y cruel de una mujer, pero esta es la realidad. Un par de sicarios, con su propio teléfono celular, grabaron el momento en el que mataron, de al menos 20 disparos con una pistola, a una joven de 24 años de edad.

En el video se aprecia el momento en el que los sicarios, a bordo de una moto, se acerca poco a poco a la joven por la espalda, cuando uno de los hombres sacó una pistola y comenzó a disparar. La víctima trató de correr, pero cayó al al suelo y luego ambos tipos la acribillaron e incluso le dieron el “tiro de gracia”.

Los asesinos, quienes impactaron al menos 20 disparos en su víctima, convencidos de la impunidad que prevalece, incluso publicaron la grabación por medio de las redes sociales.

Cuando los médicos arribaron al lugar de los hechos corroboraron la muerte de la mujer, quien se desvaneció a unos cuantos pasos de un hospital. Las autoridades ya investigan el crimen.

