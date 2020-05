Asesina a su ex suegro y deja herida a su ex mujer, en Martínez de la Torre.- Un hombre asesinó a su ex suegro, quien se opuso que se llevara por la fuerza a su ex mujer, en la colonia Paraíso, en el municipio de Martínez de la Torre, provocando la movilización de diversos cuerpos de socorro y policiacos, donde el responsable logró escapar.

El hecho se registró alrededor de las 22:30 horas de ayer martes, cuando Miguel Ángel S.J., llegó a buscar a su ex mujer de nombre Mónica R.M., a su vivienda ubicada en la calle Puerto Vallarta, casi esquina con prolongación Hidalgo.

Sin embargo, en esos momentos salió Adalberto R.G., de 58 años de edad, quien discutió con Miguel Ángel, oponiéndose a que se llevara a su hija, por lo que sacó un arma de fuego y les disparó varias veces a ambos, para luego huir.

Vecinos del lugar pidieron auxilio al número de emergencias 911, donde se canalizó el apoyo a elementos de la Policía Estatal, Fuerza Civil, Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes a su arribo fueron informados que Adalberto, ya había sido trasladado por su familia a un hospital ya había fallecido, por lo que los socorristas atendieron a la mujer, para después trasladarla a un hospital.

Te puede interesar Asesinan a policía municipal en Martínez de la Torre

Al lugar llegó personal del Ministerio Público, quien tomó conocimiento del asesinato, para luego ordenar el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense; nada se supo del agresor, quien logró escapar.

Por Arturo Espinoza