En Boca del Río, asesinan a balazos a ex director de Tránsito de Veracruz .-El ex director de Tránsito en el municipio de Veracruz y ex contraalmirante de la Secretaría de Marina, Rodolfo Pallares Herrán de 69 años fue asesinado a balazos, en la colonia Los Delfines, en el municipio de Boca del Río.

El hecho se registró la tarde de este viernes, cuando vecinos de la calle Marzopias, alertaron al número de emergencias 911, que había detonaciones de arma de fuego y un vehículo había chocado contra un transformador.

El apoyo se canalizó a elementos de la Policía Estatal, Naval, Municipal, y personal paramédico, quienes arribaron a la altura del bulevar Miguel Alemán y Vía Muerta, confirmando el deceso de Rodolfo Pallares Herrán, de 69 años de edad.

El ahora occiso fungió como director de Tránsito en el municipio de Veracruz, en el año 2012 y fue contraalmirante de la Secretaría de Marina, pero ya estaba en retiro, mismo que estaba dentro de un automóvil Nissan, tipo Versa, color gris, placas de circulación YRV927A, modelo 2014.

La zona fue acordonada y requerida la presencia del Ministerio Público, quien más tarde acudió a tomar conocimiento del asesinato.

Presuntamente su muerte se originó debido a que un par de motociclistas le dispararon al oponerse a un robo, por lo que malherido aún intentó conducir su auto, pero debido a sus heridas, perdió el control y lo chocó contra el transformador.

Te puede interesar Asesinan a balazos a joven pareja, en Agua Dulce

Minutos más tarde, la autoridad ministerial ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense en Boca del Río, sin que algo se sepa de los asesinos.

Por Arturo Espinoza