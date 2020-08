Ladrón le dispara a mujer por no llevar pertenencias: Podría perder el ojo

Ladrón le dispara a mujer por no llevar pertenencias. Viajar en transporte público en una de las rutas más peligrosas, implica el riesgo de ser víctima de un asalto.

“Se subieron al camión y como nosotros no teníamos nada pues agarró y se enojó y me apunto a mí pero ya fue cuando empecé a sangrar de mi boca que ya supe que me había disparado a mí”,