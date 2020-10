Localizan cuerpo sin vida y en estado de putrefacción en Tuxpan. Cadáver fue trasladado al SEMEFO, al parecer no cuenta con familiares.

Una persona del sexo masculino murió dentro del cuarto que rentaba y su cadáver fue encontrado en avanzado estado de putrefacción por los olores fétidos que emanaban de la habitación, por lo que fue trasladado a las instalaciones del SEMEFO para determinar las causas de la muerte.

Fuentes Ministeriales dan a conocer que los hechos se registraron a las 16:30 horas en la calle Juan de la Barrera esquina con la calle Juan Escutia, de la colonia Libertad, de esta localidad, sitio que fue acordonado por los elementos policiacos.

Localizan cuerpo sin vida dentro del cuarto que rentaba.

La persona que fue encontrada muerta en el interior del domicilio en vida respondía al nombre de Luis Alberto González Villalobos, quien tenía 55 años y era originario de esta localidad, informaron fuentes de la Fiscalía General del Estado.

El propietario de la vivienda destacó que desde tres días que no lo veían pero creyeron que no se encontraba, no fue hasta que comenzaron a sentir los fétidos olores que salían de la habitación por lo que solicitaron la presencia de los uniformados.

Tras la corroboración de la muerte de esta persona se solicitó la presencia de los peritos criminalistas para que realizaran las diligencias de rigor, destacándose que no había huellas de violencia pero que era necesario realizar la necropsia para determinar la causa de la muerte.

Por Redacción Noreste

