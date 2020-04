Reaparace líder de comerciantes en Tlapacoyan, tras una detención por “equivocación” el ex candidato a la presidencia de este municipio, emitió un mensaje en redes sociales.

Leonardo Ramírez Romero, detalló de su desaparición por varios días se debió a que debido a una “equivocación” en un retén no había podido comunicarse con amigos y familiares.

El mensaje por parte del líder y ex candidato señala lo siguiente:

Buenas tardes…Quiero informar a todos mis familiares y amigos que estoy con bien. El día jueves 2 de abril aproximadamente a las 4 de la tarde, intentando regresar después de trabajar en la venta de mis productos naturistas, fui retenido en un falso retén en la localidad Acahuato, Mpio de Apatzingán junto a otros automovilistas que no pertenecian al igual que yo a Michoacán, y llevados a un rancho en calidad de detenidos privados de nuestra libertad y comunicación hasta que a criterio de ellos, no teníamos ni representabamos ningún peligro para la comunidad. La ayuda de la Guardia Nacional y de la policía ministerial de Puebla que tomo conocimiento de la desaparición de dos hermanos poblanos fue fundamental para recobrar nuestra libertad está madrugada al ser entregados y llevados al hospital para valoración y para alimentarnos y darnos de beber pues durante estos casi seis días no probamos alimentos solo agua.. Lo primero que he hecho ha sido comunicarme con mis familiares, lo segundo con mis verdaderos amigos que estuvieron al pendiente de mí y ahora a lo tercero a la sociedad en general para manifestar que estoy de pie y con la frente en alto.. No tengo nada de que avergonzarme, siempre he trabajado de manera lícita y a quienes en redes sociales se aprovecharon de las circunstancias para derramar su veneno sepanlo, mis mejores deseos y espero de corazón pronto la vida sane lo podrido de su alma.. Espero pronto poder estar en mi tierra linda sin pena ni vergüenza de nada.. Un beso a sus corazones!!.

