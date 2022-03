Novak Djokovic defenderá su título de Roland Garros

Foto: Tudn.

México.- Se terminó la relación América – Santiago Solari, el entrenador argentino ha dejado de ser el director técnico de las Águilas, luego del empate con Querétaro.

A través de un comunicado oficial, el Club América confirmó que concluyó el ciclo del cuerpo técnico de Santiago Solari.

EL argentino que se formó en las categorías juveniles del Real Madrid jamás logró convencer a los fanáticos del Azulcrema en cuanto a su ideología futbolística, por lo que pedían su salida desde hace ya un tiempo.

A pesar de concluir dos torneos con grandes números, el tercero se ha convertido en un desastre, pues los de Coapa ocupan el penúltimo lugar general

📝 Comunicado Oficial: Santiago Solari pic.twitter.com/PeXgZWujEL — Club América (@ClubAmerica) March 2, 2022

Las Águilas comenzaron el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX de una manera impensada y el estratega de 45 años nunca encontró la solución al problema. En 8 partidos disputados ganó solo 1 vez (2-3 a Santos Laguna), empató 3 (Puebla, Pumas y Gallos) y perdió en los restantes 4 (Atlas, Atlético de San Luis, Mazatlan y Pachuca). Estos resultados lo dejaron decimoséptimo.

Solari, se retira del Nido de las águilas con la mayor cantidad de puntos obtenidos en el 2021, una Final de Concachampins perdida y dos eliminaciones en Cuartos de Final.

«Yo soy un empleado de la institución y no tengo esa respuesta de si voy a seguir, nosotros nos vamos a entrenar mañana para tratar de mejorar lo que no nos está saliendo. No puedo hablar de lo que hablé el presidente con el cuerpo técnico y con los jugadores, esas son cosas privadas que se deben quedar ahí», expresó Solari en rueda de prensa después del encuentro con Querétaro.

