Nueva cepa del Coronavirus ataca a Inglaterra y puede ser más contagiosa

Canadá.- Luego de un artículo publicado por The New York Times el pasado 4 de diciembre, donde cuestionaba el uso de imágenes de violencia sexual y pornografía infantil en este sitio web, Pornhub decidió borrar los vídeos subidos por usuarios no verificados, que suponen más de la mitad del total de su repertorio.

Y es que la supuesta investigación periodística, provocó reacciones por parte de organismos civiles y políticos canadienses y llevó a Visa y MasterCard a poner fin a su relación con la compañía.

Ante dicha situación, Pornhub informó mediante un comunicado colgado en su blog de noticias “su política para prohibir que los usuarios no verificados puedan subir vídeos. Ahora hemos suspendido todo el contenido cargado anteriormente que no fue creado por compañías asociadas o por miembros del programa modelo. (…) Esto quiere decir que cada material subido a Pornhub proviene de fuentes verificadas».

Este lunes, la barra de búsqueda de Pornhub indica que hay poco más de 2,9 millones de vídeos disponibles. De acuerdo a Motherboard, la cifra rondaba los 8,8 millones el día anterior.

Pornhub pertenece a MindGeek, un conglomerado de plataformas tecnológicas –en su mayoría pornográficas- cuyo cuartel general está ubicado en Montreal (Quebec).

Tras el revuelo, Pornhub informó el 8 de diciembre pasado que en 2021 desarrollará un sistema para verificar la identidad de los usuarios que quieran subir vídeos y que solo las empresas de producción pornográfica podrán compartir sus contenidos.

