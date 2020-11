Nuevo León reúne mil 600 voluntarios para pruebas contra el Covid

Nuevo León. – El secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, informó que ya tienen a mil 600 interesados, luego de que el gobernador del estado, Jaime Rodríguez, criticara que no se han podido reunir los tres mil 500 voluntarios que se necesitan para realizar las pruebas de dos vacunas.

El titular de Salud aseguró que se ha tenido una gran demanda por participar en estos estudios, y resaltó que durante la próxima semana llegarán a Nuevo León mil vacunas.

Foto: política expansión

“Hay muchísimas personas que se quieren aplicar esta vacuna del Laboratorio CansinoBio, nosotros tenemos mil vacunas que van a llegar la próxima semana, teníamos para reclutar a los pacientes tres meses, solo fue que anunciáramos y ya tenemos mil 600 personas que quieren participar en el estudio».

“Eso es algo bueno para Nuevo León porque hoy estoy convencido de que hay personas que quieren prevenir esta enfermedad a través de la vacuna, porque ya sufrieron la pérdida de un ser querido, porque no quieren enfermarse, porque quieren ayudarnos a innovar, investigar”, dijo.

La Secretaría de Salud ha informado que Nuevo León participará en dos pruebas, una del laboratorio chino CansinoBio y la otra de una vacuna alemana, que se realizará en el Hospital Zambrano Elion, del TecSalud.

Entre los requisitos que se buscan para participar en las pruebas, la Secretaría de Salud enlistó que los voluntarios sean personas mayores de 18 años, que no hayan tenido Covid, que no tengan enfermedades crónicas, que no estén sometidos a algún tratamiento inmunosupresor, se excluyen mujeres embarazadas, mujeres lactando o tengan previsto embarazarse.​

Con información de Milenio

Te puede interesar: Vacuna contra Covid estará disponible para toda la población de EU en abril: Trump