Desaparecen gemelas en Monterrey, activan Alerta Amber

Nuevo León . – Ante la incertidumbre que ha rodeado a la campaña de vacunación en México, y a la relajación de las medidas restrictivas para aplicar la vacuna anti-Covid en Estados Unidos (EUA), y principalmente en Texas, ha servido para que cada vez más nuevoleoneses viajen en avión a ciudades texanas para inmunizarse.

De acuerdo con fuentes en el Aeropuerto del Norte, en Nuevo León, son varios miles los habitantes de la entidad que ya se vacunaron allá, pudiendo ser entre 8,000 y 10,000.

Testimonios recabados por INFO7, en Texas ya no les importa si eres mexicano, no cumples con el requisito de edad o no tienes enfermedades graves, pues en muchos casos la vacuna la están poniendo «sin preguntar».

Con información de INFO7

