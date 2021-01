Ladrones roban juguetes de la tumba de una niña

Monterrey, Nuevo León. El senador con licencia Samuel García ya recibió del Partido Movimientos Ciudadano la constancia que lo acredita como precandidato a gubernatura de Nuevo León.

Samuel García quedó como único precandidato luego de que Luis Donaldo Colosio Riojas se bajó de la contienda.

Julieta Macias Rábago y Alberto Tlaxcalteco Hernández, presidenta y secretario de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, respectivamente, entregaron la constancia de registro a García.

Agustín Basave Alanís, presidente de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano, presidió el evento.

“Desde que Movimiento Ciudadano nacional me invitó de manera directa a encabezar la candidatura a la Gubernatura he dejado claro, invariablemente, que aceptaría siempre y cuando se concretara esa alianza (…) i como todo parece indicar, no se da esta alianza, no contenderé por la Gubernatura del Estado, puesto que estoy convencido de que una coalición es la mejor forma de construir el gobierno que Nuevo León requiere en estos momentos”.