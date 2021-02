Ofrecen computadoras a Internet a adultos mayores para registro de vacunación contra covid en Nuevo León

Nuevo León. – El presente miércoles 13 de enero de 2021 Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud en Nuevo León, dio a conocer que en la reunión que sostuvo el presente día en el Consejo Nacional de Salud se pronunció en contra de que el personal del sector salud privado se haya excluido de la vacunación contra el covid-19.

De la O recalcó, que está decisión le causa una gran molestia dado que los profesionales que laboran en el área privada han sido “grandes aliados” en el combate a esta enfermedad.

“Hoy el sector privado de Nuevo León fue excluido de las vacunas y eso no me gusta porque nos han ayudado enormemente, somos un gran equipo, y que parte de ese equipo no sea incluido me molesta.