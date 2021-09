Obras de la CAEV Tuxpan llevan un 60 por ciento de avance

Tuxpan Ver.- Está por iniciar el mes en el que todos los mexicanos se sienten muy nacionalistas, los propietarios de hoteles y comercios de la zona centro han comenzado a adornar las fachadas de los establecimientos, para así recibir al mes de septiembre en donde se celebrarán las fiestas de la Independencia de México.

Ante la llegada de las fiestas patrias, la venta de artículos patrios ya comenzó a presentarse en las calles del municipio, por lo que comerciantes que se dedican a la venta de estos, esperan se dé un repunte, pues aseguran que esta ha venido decayendo al paso de los años.

La señora María del Carmen Rodríguez, quien desde hace varios años se dedica a la venta de artículos señaló que la situación económica es el principal factor que tiene en contra, pues si no hay dinero no hay venta, resaltó que desde hace unos años la venta de estos artículos ha venido decayendo y no porque la gente no se sienta orgullosa de ser mexicano, sino porque esta guarda los adornos de años anteriores, para utilizarlos nuevamente.

Resaltó que esto se debe también a que no se han innovado la imagen de estos, pues cada año son los mismos “la bandera, los sombreros, los medallones, todo es lo mismo, no hay novedad, y cuando se trae algo novedoso es lo que más se vende”.

Confía que la venta en este año sea mejor que el anterior, ya se comenzaron a vender artículos varios, por lo que conforme se vayan acercando los días se espera un repunte en la oferta y la demanda.

Dijo que aun y cuando no se encuentran en el centro de la ciudad, la ciudadanía ya sabe en donde están ubicados y acuden hasta esos lugares para adquirir los artículos patrios, los cuales estarán con precios accesibles al bolsillo de la ama de casa, pues van desde los 10 pesos hasta los 300, las banderas las más caras.

