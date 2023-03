Ocesa confirma que concierto de Billie Eilish es este jueves en Foro Sol

Ciudad de México.– Tras la cancelación del concierto de Billie Eilish por la fuerte lluvia del miércoles en la Ciudad de México, Ocesa confirmó que el evento será reprogramado para este mismo jueves 30 de marzo.

En un comunicado en redes sociales, la empresa detalló que el concierto se realizará en punto de las 19:00 h en el Foro Sol, por lo que las puertas del inmueble se abrirán desde las 16:00 h.

“Todos los boletos adquiridos para el show de ayer serán válidos para esta nueva fecha”, se puede leer en el boletín de prensa.

Foto: Marca

La cantante estadounidense Billie Eilish canceló este miércoles por la noche el concierto que ofrecería en el Foro Sol de Ciudad de México como parte de la gira “Happier Than Ever, The World Tour”, debido a una fuerte tormenta que cayó en la zona oriente de la capital mexicana.

La presentación de Eilish estaba programada para las 20:30 h local pero las condiciones climáticas que se dejaron sentir desde horas antes del concierto, entre ellas la caída de granizo, provocaron la cancelación.

Tras un aplazamiento de unos 75 minutos de la hora fijada para el arranque, Ocesa, la empresa organizadora del concierto, utilizó el sonido local para avisar que debido a las condiciones climáticas y “por razones técnicas y de seguridad” el concierto se cancelaba.

Foto: Excélsior

Posteriormente, la organización cedió el micrófono para que la cantante hablara con los miles de fans congregados, más de 50.000, a quienes les confirmó que el concierto se cancelaba pero para compensar su espera bajo la intensa lluvia se animó a interpretar cinco canciones en formato acústico.

Con información de López-Dóriga Digital