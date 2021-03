Ocho días sin agua en Reserva Tarimoya 4, denuncian Antorchistas

Veracruz, Ver.- El militante morenista y aspirante a la alcaldía de Medellín de Bravo, Enrique Trejo Morales, anunció en rueda de prensa que a partir del día 16 de marzo ha recibido amenazas vía Whats App, por lo que decidió hacer la denuncia penal en contra del otro aspirante a la candidatura, Marcos Isleño Andrade.



Aclaró que si bien no eran amenaza de muerte, sí se leían palabras altisonantes y donde se le trataba de amedrentar para hacerlo desistir de la candidatura; señalando que el primer mensaje lo tomó normal como parte de la vida política que vive, pero en el segundo ya mencionaron a su familia y por tal motivo decidió tomar acciones legales.



“Si, me amenazan a mi junto con mi familia (…) para mí no es fácil esta situación, no es algo cómodo, soy un empresario, soy un hombre de familia y desgraciadamente los tonos políticos se han trastocado y transformado en agresiones de violencia política y violencia de género, etcétera. Sí tengo miedo, tengo que reconocerlo, sí tengo miedo, pero tampoco puedo acobardarme”, asestó.



Trejo Morales mencionó que por el momento dejará de lado los temas políticos pero no se retira de la contienda, solamente dejará de realizar temas mediáticos y esperará a que las dirigencias definan al candidato.



Expuso también que si bien ha atacado mediáticamente a Marcos Isleño, se debe a que él no representa en ningún sentido lo que es MORENA, por tal motivo no considera sea la opción viable para encabezar la alianza en Medellín de Bravo.

Por: Alejandro Ávila