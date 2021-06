Octavio Ruiz Barroso presentó impugnación por elección de Alvarado

Xalapa, Ver. – El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un ultimátum para que se concrete la obra que permita que haya un tren ligero en Xalapa. Esta mañana, dijo que si se proyecta para terminarse máximo a finales del 2023, va, de lo contrario no iniciaría, pues no dejará obras inconclusas.

«No queremos tener obras en proceso, porque no queremos hacer lo mismo que se hacía antes de dejar obras tiradas inconclusas, porque así como puede llegar un gobierno responsable que no le guste la obra diga, ni modo ya se invirtió y no es un daño mayor» explicó.