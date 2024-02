Oficina de SEMARNAT en Veracruz en el abandono, debe agua, luz y renta

Veracruz, Ver.- Las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) delegación Veracruz, se encuentra en el abandono por parte de los titulares de la dependencia.

Javier Fernando Calderón Sánchez, secretario general de la sección 57 la SEMARNAT en Veracruz puerto, señaló que desde el 2023 no se paga renta, luz o agua, y son 250 empleados los afectados por esta situación.

«La problemática que tenemos en la dependencia de la SEMARNAT y que hemos sufrido y hemos carecido de diversos factores, como son los arrendamientos de oficina que no se han pagado, pago de luz, agua para beber no quieren comprar, y la solución que ellos dan es mandarnos para sus casas a descansar. Entonces nosotros no estamos de acuerdo de que la gente se vaya a su casa a descansar cuando tenemos trabajo que desarrollar, no se paga ni luz, no hay vigilancia, no hay para la renta, no hay viáticos», acusó.

El líder sindical aseguró que a pesar de la falta de viáticos y vehículos en buen estado, los trabajadores continúan desarrollando su labor a pesar de las problemáticas que se suman día a día, pues afirman que año con año les recortan presupuesto federal.

«No está descuidado, vuelvo a repetir, estamos trabajando porque los compañeros apoyan, irse en taxi y todo, están comprometidos con la dependencia pero la dependencia no está comprometida con los trabajadores (…) que no hay dinero, que no hay dinero y que no hay presupuesto, ahorita en lo que va del año no hay vigilancia, no tenemos agua para beber, no tenemos servicio de limpieza, no tenemos nada», culminó.