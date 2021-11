Ofrece Comisión del Congreso trabajo coordinado a la Fiscalía General

Fotos: Noreste

Xalapa, Veracruz.- Aunque aumentará la actividad comercial y social en próximos días por las fiestas de fin de año, el presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, confía en que la vacunación contra COVID-19 a la mayor parte de la población de esta ciudad, evite que una cuarta ola de coronavirus afecte severamente y genere que nuevamente se apliquen restricciones.

Entrevistado este martes sobre las actividades comerciales, artísticas y culturales, que se llevaron a cabo en esta capital el fin de semana pasado con motivo del Primer Festival Internacional Xalapa y su Cultura, Rodríguez Herrero enfatizó la importancia de que se sigan realizando bajo la alianza con el Gobierno estatal y la Universidad Veracruzana para posicionar aún más a la ciudad en materia turística, con el concepto de la cultura y especialmente de la música, pero subrayó que la población debe mantener los cuidados sanitarios como el uso de cubrebocas y la sana distancia:

“En Europa hay un repunte del contagio (…) Hay que decir que nuestra ciudad en particular, la tasa de vacunación fue muy alta y eso nos va a ayudar a que no nos pegue esta ola de forma tan significativa (…) De cualquier manera, todos tenemos que seguir usando el cubrebocas, todos debemos seguir tomando las precauciones que nos marca el sector salud, pero yo confío que el hecho de que aquí en particular la tasa de vacunación haya sido alta, nos va a proteger”.